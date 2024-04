Tabellenführer FC Minihof-Liebau gewinnt auch beim FC Stinatz

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:33

FC Minihof-Liebau erreichte einen 3:1-Erfolg bei FC Stinatz. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:0 gesiegt.

Gäste sorgen in Unterzahl für Entscheidung

Für das erste Tor sorgte Nikolaus Pilz. In der 17. Minute traf der Spieler des Tabellenprimus ins Schwarze - per Flachschuss, den der Torhüter nicht mehr abwehren konnte. Für das 1:1 von Stinatz zeichnete Anto Tecic verantwortlich (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. FC Minihof-Liebau stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg - Aljosa Vörös traf. Dem Druck von FC Stinatz musste Minihof-Liebau ab der 70. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Aljaz Tusak vom Platz geflogen war. Alen Spilak beförderte das Leder zum 3:1 von FC Minihof-Liebau über die Linie (83.). Letzten Endes ging Minihof-Liebau im Duell mit Stinatz als Sieger hervor.

Mit 63 Gegentreffern hat FC Stinatz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, die Gastgeber mussten durchschnittlich 3,32 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Minihof-Liebau 43 Zähler zu Buche. Offensiv konnte Minihof-Liebau in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Minihof-Liebau zu besiegen.

Stinatz stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei Wallendorf-Mogersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Minihof-Liebau USV Burgauberg.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – FC Minihof-Liebau, 1:3 (1:1)

83 Alen Spilak 1:3

55 Aljosa Voeroes 1:2

39 Anto Tecic 1:1

17 Nikolaus Pilz 0:1

