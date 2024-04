Leader Minihof-Liebau gelingt später Ausgleichstreffer gegen Burgauberg

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:19

In der Begegnung FC Minihof-Liebau gegen USV Burgauberg trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, FC Minihof-Liebau hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Heimischen gelingt Comeback

Burgauberg ging durch Mitja Botjak in der vierten Minute in Führung. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Milan Horvath zum 2:0 zugunsten von USV Burgauberg (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 55. Minute brachte Björn Rohrbacher den Ball im Netz von Burgauberg unter. Für Minihof-Liebau avancierte Christoph Kienreich zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. USV Burgauberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich FC Minihof-Liebau noch ein Unentschieden.

Nach einer tollen Saison steht Minihof-Liebau, kurz vor deren Abschluss, mit 44 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 49 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur zweimal gab sich FC Minihof-Liebau bisher geschlagen.

Aktuell steht Burgauberg mit 29 Punkten auf Platz fünf.

Am nächsten Sonntag reist Minihof-Liebau zu SV Ollersdorf, zeitgleich empfängt Burgauberg Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – USV Burgauberg, 2:2 (0:2)

92 Christoph Kienreich 2:2

55 Björn Rohrbacher 1:2

40 Milan Horvath 0:2

4 Mitja Botjak 0:1

