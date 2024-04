Gerersdorf-Sulz bleibt gegen Eltendorf nur der Ehrentreffer

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:21

SV Eltendorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen UFC Gerersdorf-Sulz. Das Hinspiel bei Eltendorf hatte Gerersdorf-Sulz schlussendlich mit 7:0 gewonnen.

Gäste besorgen früh die Vorentscheidung

Luka Kotnik stellte die Weichen für SV Eltendorf auf Sieg, als er in Minute neun mit dem 1:0 zur Stelle war. Gergö Gerebics erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 37 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Gerebics für Eltendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Mit dem 4:0 durch Kotnik schien die Partie bereits in der 59. Minute mit SV Eltendorf einen sicheren Sieger zu haben. Simon Joszt erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für UFC Gerersdorf-Sulz. Letztlich fuhr Eltendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Bei Gerersdorf-Sulz präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Seit fünf Spielen wartet UFC Gerersdorf-Sulz schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SV Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Eltendorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. SV Eltendorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Samstag tritt Gerersdorf-Sulz bei FC Stinatz an, während Eltendorf einen Tag zuvor SV Rohrbrunn empfängt.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – SV Eltendorf, 1:4 (0:2)

70 Simon Joszt 1:4

59 Luka Kotnik 0:4

49 Gergö Gerebics 0:3

37 Gergö Gerebics 0:2

9 Luka Kotnik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.