Sieg für SV Rohrbrunn in packendem Duell gegen USV Burgauburg

Im Rahmen der 26. Runde in der 2. Klasse Süd B kam es zu einem aufregenden Aufeinandertreffen zwischen SV Rohrbrunn und USV Burgauberg, das mit einem spannenden 4:2 für die Heimmannschaft endete. Das Spiel war geprägt von intensiven Momenten, spektakulären Toren und einigen hitzigen Szenen auf dem Platz, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Erste Halbzeit: Rascher Beginn und spannende Wendungen

Das Spiel begann schwungvoll mit einer sofortigen Offensivaktion von SV Rohrbrunn, die in der 2. Minute eine Ecke erzwang. Diese startete eine Serie von Angriffen, die schließlich in der 15. Minute durch Markus Graf belohnt wurden. Nach einer perfekt getretenen Ecke köpfte Graf den Ball unhaltbar ins Netz und brachte SV Rohrbrunn mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich für USV Burgauberg gelang vor der Pause. Nach einem Elfmeter, der in der 41. Minute durch ein Tormannfoul ermöglicht wurde, verwandelte Milan Horvath sicher und stellte in der 36. Minute auf 1:1.

Zweite Halbzeit: Tore, Karten und dramatische Momente

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte SV Rohrbrunn auf. In der 46. Minute erzielte Dario Soltic, unterstützt durch einen schnellen Konter, den Treffer zum 2:1. Soltic zeigte weiterhin eine herausragende Leistung und erzielte in der 57. Minute mit einem spektakulären Freistoß aus 30 Metern das 3:1. Der Ball fand sein Ziel im linken Kreuzeck und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

USV Burgauberg zeigte jedoch Charakter und kam zurück ins Spiel. Milan Horvath erzielte in der 62. Minute mit einem präzisen Schuss den Anschlusstreffer zum 3:2. Die Spannung auf dem Platz nahm zu und führte zu weiteren dramatischen Szenen, darunter eine gelb-rote Karte für Daniel Heuberger in der 77. Minute wegen eines Handspiels. Nur vier Minuten später sah Georg Hanfstingl die rote Karte nach einem groben Foulspiel, was Burgauberg dezimierte.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute, als Antoni Prizmic das 4:2 für SV Rohrbrunn erzielte. Trotz fünf angezeigten Nachspielminuten konnte USV Burgauberg nicht mehr zurückschlagen und das Spiel endete mit einem Sieg für das Heim-Team.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Burgauberg - 4:2 (1:1)

91 Antoni Prizmic 4:2

62 Milan Horvath 3:2

57 Dario Soltic 3:1

46 Dario Soltic 2:1

36 Milan Horvath 1:1

15 Markus Graf 1:0

