Klarer Auswärtssieg für SV Rohrbrunn beim FC Stinatz

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:10

Im Duell der 25. Runde der 2. Klasse Süd B standen sich der FC Stinatz und der SV Rohrbrunn gegenüber. Trotz eines mutigen Starts von Stinatz, konnte Rohrbrunn das Spiel deutlich mit 5:1 für sich entscheiden. Eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, sicherte den Gästen drei wichtige Punkte.

Eröffnung und erste Halbzeit: Rohrbrunn setzt erste Akzente

Das Spiel begann mit einem energischen Anstoß durch den FC Stinatz, der gleich in den ersten Minuten eine starke Chance verbuchte, die jedoch durch die Defensive von Rohrbrunn abgewehrt wurde. Die Gastgeber zeigten in den Anfangsminuten großes Engagement, aber SV Rohrbrunn antwortete schnell. Trotz einer verpassten Chance durch Dario Soltic, der den Ball an die Latte setzte, und einem starken Konter von Stinatz, der nur die Stange traf, fand Rohrbrunn schließlich den Weg ins Netz. In der 39. Minute erzielte Stefan Hagenauer das erste Tor für Rohrbrunn, nachdem er gekonnt die Stinatzer Abwehr durchbrach und den Torwart überwand.

Zweite Halbzeit: Rohrbrunn dominiert und Stinatz findet spät ins Spiel

Nach der Halbzeitpause erhöhte SV Rohrbrunn den Druck und erweiterte ihre Führung. Dario Soltic, unterstützt durch herausragende Pässe von Florian Kernbichler, bewies seine Klasse durch zwei schnelle Tore in der 55. und 60. Minute, was den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Sein zweites Tor, bei dem er den Torhüter umspielte, zeigte seine technische Finesse und entscheidende Rolle für das Team. Anto Tecic erweiterte die Führung in der 75. Minute auf 4:0 nach einer erneuten brillanten Kombination mit Kernbichler und Soltic. Kurz darauf sicherte Dario Soltic mit einem souverän verwandelten Elfmeter in der 78. Minute das fünfte Tor für Rohrbrunn.

FC Stinatz, der während des gesamten Spiels kämpferische Ansätze zeigte, konnte erst in der letzten Spielminute durch Florian Kernbichler, der einen Elfmeter verwandelte das Endresultat auf 1:5 setzen.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für SV Rohrbrunn, der durch eine starke Teamleistung und effektive Nutzung der sich bietenden Chancen geprägt war.

2. Klasse Süd B: Stinatz : Rohrbrunn - 1:5 (0:1)

90 Florian Kernbichler 1:5

78 Dario Soltic 1:4

75 Anto Tecic 1:3

60 Dario Soltic 0:3

55 Dario Soltic 0:2

39 Stefan Hagenauer 0:1

