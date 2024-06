Wallendorf-Mogersdorf triumphiert deutlich beim FC Stinatz

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:36

In Runde 27 in der 2. Klasse Süd B (BGLD) fand das Spiel zwischen dem FC Stinatz und Wallendorf-Mogersdorf statt. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und setzten sich am Ende klar mit 4:1 durch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Antonio Mihaljevic und Marko Mamic, die alle vier Treffer der Gäste im Alleingang erzielten.

Dominanter Beginn der Gäste inklusive Pausenführung

Von Beginn an machten die Gäste aus Wallendorf-Mogersdorf klar, dass sie mit drei Punkten nach Hause fahren wollten. Bereits in der 20. Spielminute gelang Antonio Mihaljevic das erste Tor der Partie. Er ließ der Abwehr des FC Stinatz keine Chance und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung.

Nur zwölf Minuten später legte Marko Mamic nach. In der 32. Minute erhöhte er den Spielstand auf 2:0 für Wallendorf-Mogersdorf. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte Wallendorf-Mogersdorf seinen dominanten Auftritt fort. In der 62. Minute war es erneut Marko Mamic, der nach einer schönen Vorlage von Monschein zum 3:0 traf. Damit war der Widerstand des FC Stinatz praktisch gebrochen.

Nur sechs Minuten später, in der 68. Minute, sorgte Antonio Mihaljevic mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 4:0. Die Gäste spielten sich in einen Rausch und ließen dem FC Stinatz keine Möglichkeit zur Entfaltung.

Dennoch gelang der Heimmannschaft in der 78. Minute ein Ehrentreffer. Anto Tecic traf für den FC Stinatz und stellte den 1:4-Endstand her.

2. Klasse Süd B: Stinatz : Wallendorf-Mogersdorf - 1:4 (0:2)

78 Anto Tecic 1:4

68 Antonio Mihaljevic 0:4

62 Marko Mamic 0:3

32 Marko Mamic 0:2

20 Antonio Mihaljevic 0:1

