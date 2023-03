Gerersdorf-Sulz macht mit Eltendorf überraschend kurzen Prozess

Details Samstag, 11. März 2023 19:25

SV Eltendorf wurde der eigenen Favoritenstellung bei UFC Gerersdorf-Sulz nicht gerecht und verlor deutlich mit 1:7 - dies im Zuge des 16. Spieltages. Dieser Erfolg verschafft den Hausherren etwas Luft im Tabellenkeller. SV Eltendorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg im Herbst eingefahren.

Nach zwischenzeitlichem Ausgleich nahm Eltendorfer Unheil seinen Lauf

Das Match war von Beginn an rassig, unterhaltsam und mit vielen Torchancen bespickt. Der Führungstreffer der Hausherren durch Mark Soos (13.) wurde zwar von Kevin Gibiser (23.) rasch egalisiert, doch geigten die Hausherren in der Folge auf und trafen durch Noel Karäczkai und Florian Jandrisevits (31./32.) zwei Mal binnen 120 Sekunden - 3:1. Noch bevor es in die Kabinen ging, stellte Laszlo Toth auf 4:1.



Auch nach der Pause geht's nur in eine Richtung

Kaum war die zweite Halbzeit gestartet, musste der Schlussmann der Gäste schon wieder hinter sich greifen - Simon Joszt markierte in Minute 46 das 4:1, welches durch den dreifachen Torschützen des Nachmittags Laszlo Toth (68./78.) zu einem 6:1-Kantersieg umgewandelt wurde - dabei blieb es dann auch.

Die Heim-Elf hält mit diesem überraschend klaren Erfolg insgesamt bei drei Siegen, drei Remis und acht Niederlagen. Die Gäste lassen mit dieser Pleite den Anschluss an die Tabellenspitze etwas abreißen und nehmen vorerst Rang drei in der Tabelle ein.

Gerersdorf-Sulz stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei USV Burgauberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Eltendorf SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd C: UFC Gerersdorf-Sulz – SV Eltendorf, 7:1 (4:1)

78 Laszlo Toth 7:1

68 Laszlo Toth 6:1

46 Simon Joszt 5:1

43 Laszlo Toth 4:1

32 Florian Jandrisevits 3:1

31 Noel Karóczkai 2:1

23 Kevin Gibiser 1:1

13 Mark Soos 1:0

