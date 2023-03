Ollersdorf hält mit Sieg über Minihof-Liebau Anschluss an Tabellenspitze

Details Montag, 20. März 2023 18:44

SV Ollersdorf gewann das Sonntagsspiel im Zuge der 17. Runde gegen FC Minihof-Liebau mit 2:1. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für die Gastgeber geendet.

SV Ollersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Imre-Laszlo Domokos traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Laszlo Daniel Toth erhöhte den Vorsprung von Ollersdorf nach 32 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für SV Ollersdorf ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste ein Comeback herbeizuführen, gelang Minihof in Person von Aljaz Tusak (66.) allerdings lediglich noch der Anschlusstreffer. Endstand: 2.1.

Ollersdorf holte aus 14 Spielen 29 Zähler und rangiert somit auf Platz zwei, hat bei einem Spiel weniger drei Zähler Rückstand auf die Spitze. Für Ollersdorf lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von acht Siegen, fünf Remis und nur einer Pleite eindrucksvoll belegt. Acht Spiele ist es her, dass SV Ollersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach diesem Spiel besetzt FC Minihof-Liebau mit 19 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Ollersdorf wird am kommenden Samstag von UFC Gerersdorf-Sulz empfangen. Das nächste Spiel von Minihof-Liebau findet in zwei Wochen statt, wenn man am 01.04.2023 Gerersdorf-Sulz empfängt.

2. Klasse Süd C: SV Ollersdorf – FC Minihof-Liebau, 2:1 (2:0)

66 Aljaz Tusak 2:1

32 Laszlo Daniel Toth 2:0

6 Imre-Laszlo Domokos 1:0

