2. Klasse Süd C: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Marc Thier (USV Dobersdorf)

Endergebnis:

1. Marc Thier (USV Dobersdorf / 1175 Stimmen)

2. Stefan Herzenjak (SV Eltendorf / 739 Stimmen)

3. Julian Gaal (SV Eltendorf / 496 Stimmen)

4. Nikola Golenja (ASV Tobaj / 308 Stimmen)

5. Denis Kokol (USV Burgauberg / 161 Stimmen)

6. Tobias Kranz (UFC Gerersdorf-Sulz / 113 Stimmen)

7. Patrick Tonweber (Wallendorf-Mogersdorf / 110 Stimmen)

8. Noah Wagner (Wallendorf-Mogersdorf / 97 Stimmen)

9. Daniel Ernst (SV Rohrbrunn / 72 Stimmen)

10. Sascha Mayfurth (Wallendorf-Mogersdorf / 34 Stimmen)