Ollersdorf kämpft sich ins Spiel zurück

Details Montag, 14. März 2022 19:41

Ein packendes Duell am Wochenende lieferten sich der SV Wolfau gegen den SC Ollersdorf. Nachdem es in den ersten 45 Minuten so aussah, als würden die Wolfauer hier die drei Punkte einfahren, kämpften sich die Gäste wieder ins Spiel zurück und kamen am Ende noch zu einem verdienten Punkt. Dieser war jedoch hart erkämpft.

Ollersdorf hatte den besseren Start ins Spiel, jubeln durften jedoch die Wolfauer. Fink mit dem Assist auf Proykov und dieser mit etwas Glück zur Führung, die Innenstange musste nachhelfen! Wenig später dann Pech für Wolfau, als Fink bei einem Schuss nur die Stange traf, Ollersdorf war jetzt von der Rolle und fand keinen Zugriff mehr. Man hatte zwar durch Domokos die dicke Chance auf den Ausgleich, im Gegenzug kassierte man aber unglücklich den zweiten Treffer, es sah nicht gut aus zur Halbzeit.

Ollersdorf wieder in der Spur

Im zweiten Durchgang verpassten es die Gastgeber, dass Spiel endgültig zu entscheiden, der umtriebige Fink setzte den Ball aber neben das Tor. Und dies sollte sich rächen, Domokos stand genau richtig und staubte nach 70 Minuten ab - neue Hoffnung für die Ollersdorfer! Und dies sollte sich auch bezahlt machen, denn bis zum Ende war es jetzt ein Spiel auf ein Tor und dies sollte am Ende auch noch fallen, Horvath setzte sich schön durch, spielte ab auf Domokos und dieser sagte Danke! Am Ende eine wohl gerechte Punkteteilung aufgrund zwei verschiedener Halbzeiten.

"Wir hatten zu Beginn Probleme, ins Spiel zu finden, waren zu nervös. In den zweiten 45 Minuten sah das aber besser aus, von dem her geht der Punkt für mich in Ordnung", so Ollersdorfs Trainer Walter Paul.

Die Besten: Marco Fink (Wolfau), Imre Laszlo Domokos (Ollersdorf)