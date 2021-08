Pilgersdorf siegt zum Auftakt mit 3:1 gegen Neudörfl

Details Montag, 02. August 2021 16:46

Neudörfl hat zum Auftakt der neuen Saison in der II. Liga Mitte einen Heimsieg verpasst. Gegen Pilgersdorf erlitt Neudörfl am Freitag eine 1:3-Niederlage, welche schmerzlich war. Die Gäste aus Pilgersdorf zeigten früh, dass sie gewillt waren, die drei Punkte heute mit nach Hause zu nehmen.

Pilgersdorf trat von Beginn an sehr selbstbewusst auf und zeigte, dass man sich in Neudörfl nicht verstecken wollte. Und bereits nach knappen 13 Minuten wurde man für diesen Mut belohnt, Patrick Fleischhacker nutzte eine Chance und traf zur verdienten Führung für die Gäste. PIlgersdorf ließ in der Folge nicht locker, kam durch Michael Kirnbauer nach einem Angriff auch zum zweiten Treffer, doch wenig später die kalte Dusche nach einem Standard, Neudörfl agierte eiskalt, nutzte durch Marek Misanko die einzig wirkliche Chance der Hausherren in den ersten 45 Minuten. Mit dem knappen 1:2 ging es dann für beide Mannschaften in die Kabinen.

Pilgersdorf macht den Sack zu

Auch im zweiten Durchgang agierten die Gäste zunächst forscher, der starke Milan Csicsvari besorgte nach einer knappen Stunde die Vorentscheidung, er blieb vor dem Tor cool und drückte den Ball über die Linie. Danach drückten die Neudörfler aber, man machte jetzt auf und Pilgersdorf war die letzte halbe Stunde vor allem offensiv nicht mehr so präsent. Dennoch reichte es am Ende für einen 3:1 Auftakterfolg bei den starken Neudörflern.

"Ich bin mit dem Auftakt voll zufrieden, bis auf 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir etwas ruhiger agieren müssen", war Pilgersdorfs Trainer Stefan Pürrer mit dem Auftakt merklich zufrieden.

Die Besten: Gabor Markus, Milan Csicsvari (beide Pilgersdorf)

10 Patrick Fleischhacker 0:1

28 Michael Kirnbauer 0:2

31 Marek Misenko 1:2

56 Milan Csicsvari 1:3

