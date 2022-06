Später Reisenhofer-Siegtreffer für Neutal!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 21:26

Nach der Auswärtspartie gegen ASK Neutal stand Neudörfl mit leeren Händen da. Neutal siegte mit 2:1. ASK Neutal wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Neudörfl Glücksgefühle beschert.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Tobias Gersch brach für Neudörfl den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. In der 80. Minute brachte Michael Trummer den Ball im Netz der Gäste unter. In der Nachspielzeit schockte Jan Reisenhofer Neudörfl, als er das Führungstor für Neutal erzielte (94.). Letzten Endes holte ASK Neutal gegen Neudörfl drei Zähler.

Neutal findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Neudörfl befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Insbesondere an vorderster Front kommt Neudörfl nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto von Neudörfl gehen. Nun musste sich Neudörfl schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Neudörfl noch Luft nach oben.

Nächsten Samstag (17:30 Uhr) gastiert ASK Neutal bei SV Rohrbach, Neudörfl empfängt zeitgleich Lackenbach.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Neudörfl, 2:1 (0:0)

94 Jan Reisenhofer 2:1

80 Michael Trummer 1:1

67 Tobias Gersch 0:1