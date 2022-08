Doppelpack: Bauer sichert Lackenbach den Sieg

Details Montag, 15. August 2022 23:46

Die zweite Mannschaft vom SC Bad Sauerbrunn steckte am Montag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Lackenbach mit 1:3, begünstigt wurde dies wohl auch aufgrund des Umstandes, dass sich beinahe alles bei den Bad Sauerbrunnern auf die Burgenlandliga Partie konzentrierte.

Und dies merkte man den Gastgebern auch an, dennoch brauchten die Gäste aus Lackenbach, ehe man sich dem Tor näherte. Für das erste Tor sorgte Ricardo Bartha aber von Seiten der Hausherren, man erwischte die Gäste eiskalt. In der zwölften Minute traf der Spieler von Bad Sauerbrunn II ins Schwarze. Doch mit Fortdauer der Partie kam Lackenbach immer besser rein. Das Heimteam musste den Treffer von Sebastian Bauer zum 1:1 hinnehmen (37.), der bis zur Pause auch verdiente Ausgleich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Lackenbach mit mehr Nachdruck

In den zweiten 45 Minuten wurde die Überlegenheit der Lackenbacher dann deutlich. Der Treffer zum 2:1 sicherte Lackenbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bauer in diesem Spiel (59.). Kurz vor Schluss dann die Entscheidung, Nemanja Stanimirovic versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gäste (78.). Schließlich strich Lackenbach die vollen drei Punkte gegen Bad Sauerbrunn ein. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Bad Sauerbrunn II tritt am Samstag, den 20.08.2022, um 17:00 Uhr, beim SV Oberloisdorf an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Lackenbach die SV 7023 Z-S-P.

"Ich möchte nicht leugnen, dass es uns sicher entgegengekommen ist, dass Bad Sauerrunn wohl mehr den Fokus auf die Landesliga hatte, dennoch bin ich mit unserer zweiten Halbzeit sehr zufrieden", so Lackenbachs Trainer Fennes.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Lackenbach, 1:3 (1:1)

78 Nemanja Stanimirovic 1:3

59 Sebastian Bauer 1:2

37 Sebastian Bauer 1:1

12 Ricardo Bartha 1:0