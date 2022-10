Oberloisdorf stoppt die Talfahrt: 6:2-Klatsche für Forchtenstein

Details Montag, 24. Oktober 2022 10:03

Am Sonntagnachmittag kam es in Oberloisdorf zu einem Duell der Kellerkinder, der SV Oberloisdorf empfing den SV Forchtenstein zur 14. Runde in der II. Liga Mitte. Nach einer eher mäßigen ersten Halbzeit drehten die Hausherren danach auf und schossen die Gäste mit 6:2 vom Platz. Mit diesem Erfolg beendeten die Einheimischen eine Niederlagenserie und konnten die gefährliche Zone der Tabelle verlassen.

Frühes Tor für die Gäste

Die Begegnung begann mit einem frühen Tor der Gäste, als Elmir Hrustanbegovic den Ball zur 1:0-Führung in die Maschen des Gehäuses der Heimischen versenkte. Aber die Hausherren ließen nicht lange auf eine Antwort warten, in der 16. Minute gelang Zoltan Peter Nemeth der 1:1-Ausgleichstreffer. Lange konnten sich die Hausherren darüber nicht freuen. Denn bereits sechs Minuten später fabrizierte Pascal Holler ein Eigentor – die Gäste führten mit 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause und in der Pause gab es zwei spielentscheidende Momente: Erstens wurden die Gäste durch die Gelb-Rote Karte von Christopher Majer in der 41. Minute numerisch geschwächt, und zweitens zeigte das Pausen-Donnerwetter von Oberloisdorf-Trainer Gerhard Prikoszovich in der zweiten Spielhälfte seine Wirkung.

Sturmlauf der Heimischen

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Hausherren sofort das Kommando auf dem Spielfeld. Bereits in der 48. Minute fiel der Ausgleichstreffer durch Benjamin Varga. Nur drei Minuten später sorgte Gergö Nemeth mit seinem Treffer für die 3:2-Führung der Heimischen. Und wieder nur drei Minuten später kam es bereits zum 4:2, dieses Mal war Alin-Alexandru Pop der Torschütze. Mit drei Treffern innerhalb von neun Minuten waren nun die Weichen für einen Sieg der Einheimischen gestellt. Die Gäste hatten diesem Sturmlauf der Gastgeber nichts entgegensetzen und gingen sang- und klanglos unter. Die Treffer von Alin-Alexandru Pop in der 71. Minute und von Gergö Nemeth in Minute 88 waren eine Draufgabe, um das negative Torverhältnis etwas zu verbessern.

Stimme zum Spiel

Manuel Pratscher, Obmann SV Oberloisdorf:

„Das Spiel hat für uns nicht gut begonnen, denn immer, wenn wir in den Rückstand kamen, haben wir danach verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir so gespielt, wie ich es mir immer gewünscht habe. Wir haben unsere Überlegenheit auch in Tore ummünzen können.“