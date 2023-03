Pöttsching verbucht Big Points bei Draßmarkt

Details Sonntag, 12. März 2023 18:55

Am Sonntag verbuchte ASV Pöttsching einen 2:1-Auswärtssieg in Draßmarkt, der den Gästen einen ordentlichen Polster zum Tabellenkeller verschafft. Dieses Match ging im Zuge des 17. Spieltages in der II. Liga Mitte über die Bühne. Das Hinspiel bei Pöttsching hatte Draßmarkt schlussendlich mit 5:2 gewonnen.

Treffer erst nach dem Seitenwechsel

Ein chancenarmer ersten Akt wurde von beiden Teams nicht mit Treffern bestückt, so ging es torlos in die Kabinen. Erst nach dem Seitenwechsel wurde es konkreter, gelang den Gästen durch einen Doppelschlag von Marek Filkorn (51.) und Jakub Slezak (60.) die Vorentscheidung. Als die Gäste bereits vom vollen Erfolg träumten, ließ Christian Gschritz die Heim-Fans nochmals hoffen und stellte in Minute 80 auf 1:2 - doch damit bleib es final auch.

Mit 26 Zählern aus 17 Spielen steht Draßmarkt momentan im Mittelfeld der Tabelle. Mit beeindruckenden 48 Treffern stellt das Heimteam den besten Angriff der II. Liga Mitte, jedoch kam dieser gegen Pöttsching nicht voll zum Zug. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto. Gegen Pöttsching kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Die Gäste kommen nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Pöttsching, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Draßmarkt zu Forchtenstein, tags zuvor begrüßt ASV Pöttsching FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach vor heimischer Kulisse.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – ASV Pöttsching, 1:2 (0:0)

80 Christian Gschirtz 1:2

60 Jakub Slezak 0:2

51 Marek Filkorn 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei