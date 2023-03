Bad Sauerbrunn II gewinnt umkämpftes Match gegen Neudörfl

Details Sonntag, 12. März 2023 19:03

Am Sonntagnachmittag durfte Bad Sauerbrunn II einen 2:1-Heimerfolg über Neudörfl zelebrieren, als man sich im Rahmen der 17. Runde der II. Liga Mitte vor 240 Zuschauern durchsetzen konnte. Das Hinspiel hatte Bad Sauerbrunn II bei Neudörfl mit 2:0 für sich entschieden.

Ausgeglichener erster Abschnitt - Entscheidung nach der Pause

Beide Mannschaften verbuchten von Beginn an gute Momente in der Offensive, dauert es folglich auf nicht lange, bis es den ersten Treffer zu sehen gab: Tobias Gersch nutzt in Minute 9 einen Abpraller und stellt auf 0:1. Lange aber währte die Freude nicht, schlug Bad Sauerbrunn II ebenso in Form eines Abprallers zurück, markierte durch Oliver Ilkoski das 1:1 (13.) - dabei bleib es bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel geben die Hausherren den Ton an und belohnen sich nach einer Stunde Nettospielzeit mit dem 2:1. Nach einem Flankenball vom rechten Flügel schraubt sich Manuel Gausch im Zentrum hoch und wuchtet die Kugel in die Maschen. Der Heimsieg war mit diesem Tor perfekt, weil die Chancen der Gäste in der Schlussphase nicht zielgerichtet zu Ende gespielt werden konnten.

Bad Sauerbrunn II machte in der Tabelle einen kleinen Sprung nach vorne und findet sich auf Rang zehn wieder. Bei Neudörfl präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Die Gäste bleiben auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Bad Sauerbrunn II tritt am kommenden Samstag bei SV 7023 Z-S-P an, Neudörfl empfängt am selben Tag Lackenbach.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Neudörfl, 2:1 (1:1)

59 Manuel Gausch 2:1

13 Oliver Ilkoski 1:1

9 Tobias Gersch 0:1

