Oberloisdorf trotzt Kondrlik-Doppelpack und holt Remis in Neutal

Details Sonntag, 19. März 2023 08:13

2:2 hieß es nach dem Spiel von Neutal gegen Oberloisdorf, welches am Samstagnachmittag im Rahmen des 18. Spieltages über die Bühne ging. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem ASK Neutal gegen SV Oberloisdorf mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Zwei ausgeglichene Spielhälften

Beide Mannschaften forcieren in der Anfangsphase einige gute Möglichkeiten, doch gingen die Gäste nach einer halben Stunde in Front: Zoltan Peter Nemeth setzt sich gekönnt gegen seinen Gegenspieler durch und wuchtet die Kugel in der Folge unhaltbar ins lange Eck - 0:1 (30.). Dann aber kamen die Hausherren auf und egalisierten den Spielstand dank des Treffers von David Kondrlik, der vom 16er unmittelbar vor der Pause ins Netz trifft (44.) - Pause.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren dank eines Elfmeter-Tores, abermals von David Kondrlik verwertet, mit 2:1 in Front (60.). In der Schlussphase aber gaben sich die Gäste nicht auf, nach einem abgeblockten Schuss verwertet Manuel Steinwendter den Abpraller sehenswert und markiert den 2:2-Endstand.

Mit nun 26 Punkten steht Neutal auf Platz acht. ASK Neutal verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Oberloisdorf derzeit auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen haben die Gäste kein Spiel mehr verloren.

Am kommenden Samstag trifft ASK Neutal auf Pilgersdorf, Oberloisdorf spielt tags darauf gegen Neudörfl.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Oberloisdorf, 2:2 (1:1)

77 Manuel Steinwendter 2:2

60 David Kondrlik 2:1

44 David Kondrlik 1:1

30 Zoltan Peter Nemeth 0:1

