Feiertags-"Dreier": Neutal fährt bei Lockenhaus-Rattersdorf die volle Punkteausbeute ein

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 16:46

Am Donnerstag-Vormittag standen sich Lockenhaus-Rattersdorf und Neutal zur Einkehr in den 27. Spieltag der II. Liga Mitte gegenüber. Den Gästen gelang in diesem Match ein 3:1-Auswärtserfolg. ASK Neutal war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Unterhaltsames Unterfangen

In der 15. Minute brachte Wolfgang Lehrner den Ball im Netz von Lockenhaus/Rattersdorf unter und markierte aus der ersten ernstzunehmenden Möglichkeit das 0:1. In der Folgen kamen die Hausherren zu einigen Riesenchancen inklusive eines Aluminium-Treffers - doch der Ausgleich wollte vorerst nicht gelingen. Zur Pause verbuchte Neutal eine knappe Führung. David Kondrlik erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 58 Minuten auf 2:0 - er war aus kürzester Distanz zur Stelle und schob ins linke Eck ein. Nur 60 Sekunden später erzielte Roland Szabo das 1:2 für Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf - und das überaus sehenswert, passt sein Schuss ins Kreuz nach einem herrlichen Zuspiel. Eine packenden Schlussphase standen also die Türen offen. In der Nachspielzeit besserte David Kondrlik seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für ASK Neutal erzielte und den Schlusspunkt herbeiführte - 1:3. Am Ende verbuchte Neutal gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf die maximale Punkteausbeute.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Lockenhaus/Rattersdorf den zehnten Rang des Klassements. Zehn Siege, vier Remis und 13 Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Insgesamt kassierte man nun schon vier Niederlagen am Stück.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der ASK Neutal auf den achten Rang kletterte. Mit 55 geschossenen Toren gehört Neutal offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Mitte. Zwölf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat ASK Neutal momentan auf dem Konto. Der Gast kann zufrieden auf die letzten Spiele schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Partien zurück.

Am kommenden Freitag trifft Lockenhaus/Rattersdorf I auf Neudörfl, ASK Neutal spielt tags darauf gegen ASK Marz.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – ASK Neutal, 1:3 (0:1)

