Spiel gedreht: Schlusslicht Pöttsching ringt Lackenbach nieder

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Lackenbach gegen ASV Pöttsching kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:2-Niederlage im Zuge der 21. Runde. Das Hinspiel hatte Lackenbach deutlich mit 3:0 gewonnen.

"Dreier" im Abstiegskampf

Chancen waren von Beginn an da, Tore ließen aber noch auf sich warten. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Lukas Karoly das 1:0 für die Gäste (45.). Zur Pause lag der Gast in Front und verbuchte eine knappe Führung. Für das 1:1 von ASV Pöttsching zeichnete Tobias Dudjak verantwortlich (70.). Pechvogel des Tages war definitiv Roman Puhr, dessen Eigentor Lackenbach ins Hintertreffen brachte (88.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Zum Schluss feierte Pöttsching einen dreifachen Punktgewinn gegen Lackenbach und schrieb damit im Abstiegskampf enorm wichtige Zähler gut.

Sechs Siege, drei Remis und 18 Niederlagen hat Pöttsching derzeit auf dem Konto. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte ASV Pöttsching endlich wieder einmal drei Punkte.

Kurz vor Saisonende steht Lackenbach mit 46 Punkten auf Platz fünf. 14 Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Lackenbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am kommenden Sonntag tritt Pöttsching bei SV Oberloisdorf an, während Lackenbach zwei Tage zuvor Forchtenstein empfängt.

II. Liga Mitte: ASV Pöttsching – Lackenbach, 2:1 (0:1)

88 Eigentor durch Roman Puhr 2:1

70 Tobias Dudjak 1:1

45 Lukas Karoly 0:1

