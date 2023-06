Gelungener Saison-Abschluss für Draßmarkt bei SV 7023 Z-S-P

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:14

Am letzten Spieltag in der II. Liga Mitte gelang dem SV Draßmarkt ein 2:1-Auswärtserfolg über SV 7023 Z-S-P. Im Hinspiel hatte Draßmarkt das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Spätes Aufbäumen ohne Happy End

Samir Mesanovic brachte sein Team in der 36. Minute nach vorn. Ein Tor auf Seiten von Draßmarkt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Christian Gschirtz versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (74.). Frantisek Nagy ließ sich in der 80. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV 7023 Z-S-P. Am Ende verbuchte Draßmarkt gegen SV 7023 Z-S-P die maximale Punkteausbeute.

Fakten, Zahlen und Co.

Die Hintermannschaft von SV 7023 Z-S-P präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 62 Gegentreffer musste SV 7023 Z-S-P hinnehmen. Zum Saisonabschluss weist SV 7023 Z-S-P lediglich sechs Siege vor, denen acht Remis und 16 Niederlagen gegenüberstehen.

Das große Potential von Draßmarkt blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit Draßmarkt zu rechnen sein. Während Draßmarkt an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 76 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 55 Gegentreffer musste Draßmarkt hinnehmen.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Draßmarkt, 1:2 (0:1)

80 Frantisek Nagy 1:2

74 Christian Gschirtz 0:2

36 Samir Mesanovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei