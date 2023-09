MSV 2020 trumpft bei Bad Sauerbrunn II mit "give me five" auf

Details Freitag, 01. September 2023 23:02

Mattersburger Sportverein 2020 erteilte der zweiten Garnitur von SC Bad Sauerbrunn eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für MSV 2020. Der temporäre Tabellenführer gewann in der Fremde im Zuge der 5. Runde in der II. Liga Mitte also überaus souverän.

Einbahnstraßen-Fußball des Aufsteigers

Lukas Grimmer brachte den Ligaprimus in der 23. Minute via wuchtigem Kopfball in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für Bad Sauerbrunn II, als Manuel Gausch des Platzes verwiesen wurde (44.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von MSV 2020 bestehen. Mirza Sejmenovic schoss die Kugel nach einem Stanglpass zum 2:0 für die Gäste über die Linie (64.), als kurz zuvor die Heimischen durch den Ausschluss von Thomas Ofner (62.) neuerlich geschwächt wurden. Für das 3:0 von Mattersburger Sportverein 2020 sorgte Philip Knotzer, der in Minute 68 zur Stelle war und ins rechte Eck einschob. Grimmer legte in der 73. Minute zum 4:0 für MSV 2020 nach. Knotzer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Mattersburger Sportverein 2020 (78.), traf ins kurze Eck zum 0:5. MSV 2020 überrannte B. Sauerbrunn II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Bad Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fällt Bad Sauerbrunn II in der Tabelle auf Platz sieben zurück. B. Sauerbrunn II verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SC Bad Sauerbrunn II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Mattersburger Sportverein 2020 hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit nur zwei Gegentoren hat MSV 2020 die beste Defensive der II. Liga Mitte. MSV 2020 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Mattersburger Sportverein 2020 vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Mattersburger Sportverein 2020, 0:5 (0:1)

78 Philip Knotzer 0:5

73 Lukas Grimmer 0:4

68 Philip Knotzer 0:3

64 Mirza Sejmenovic 0:2

23 Lukas Grimmer 0:1

