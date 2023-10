SV 7023 Z-S-P siegt in unterhaltsamer Partie gegen Schusslicht Lackenbach

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:01

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV 7023 Z-S-P mit 2:1 gegen Lackenbach gewann. Man stand einander an Spieltag 11 der II. Liga Mitte gegenüber.

Siegtreffer spät aber doch

Für den einzigen Treffer in Akt eins sorgte Stefan Gludovatz, der aus spitzem Winkel von links die Führung sicherstellte - 1:0 (38.). Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In Minute 80 der Ausgleich: Ein wunderbarer Vorstoß wird nach Maßflanke von Marco Pekovits finalisiert - Kopfball-Treffer zum 1:1. Doch nur wenig später sorgte Humel Robert für das 2:1 der Hausherren. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte SV 7023 Z-S-P die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV 7023 Z-S-P nun auf dem achten Platz steht. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P momentan auf dem Konto.

Lackenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich vier Zählern aus elf Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Lackenbach muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der II. Liga Mitte markierte weniger Treffer als Lackenbach. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Lackenbach. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Am kommenden Freitag tritt SV 7023 Z-S-P bei SV Rohrbach an, während Lackenbach einen Tag später ASK Neutal empfängt.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Lackenbach, 2:1 (1:0)

78 Robert Humel 2:0

38 Stefan Gludovatz 1:0

