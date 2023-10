Oberpetersdorf/Schwarzenb. feiert Kantersieg im Spitzenspiel bei Oberpullendorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:05

Mit Oberpullendorf und FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach trafen sich am Samstag zwei Topteams in Runde 11. Für Oberpullendorf schien Oberpetersdorf/Schwarzenb. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand.

Klare Angelegenheit

Jakub Slezak brachte Oberpullendorf in der 33. Minute ins Hintertreffen, als er die Kugel aus der Drehung wunderbar ins Kreuzeck zirkelte. Zur Pause behielt Oberpetersdorf/Schw. die Nase knapp vorn. Daniel Papp beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (60.) und markierte den Treffer, nachdem die Hausherren unzureichend geklärt hatten. Für das 3:0 von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach sorgte Luca Sedlatschek, der in Minute 84 zur Stelle war und im Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter für die endgültige Entscheidung sorgte. Noah Exel baute den Vorsprung von Oberpetersdorf/Schwarzenb. in der 87. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte Oberpetersdorf/Schw. am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Oberpullendorf.

In der Defensive von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach griffen die Räder ineinander, sodass Oberpetersdorf/Schwarzenb. im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. Oberpetersdorf/Schw. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Oberpullendorf bei SV Steinberg an, während Oberpetersdorf/Schwarzenb. zwei Tage zuvor Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I empfängt.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 0:4 (0:1)

87 Noah Exel 0:4

84 Luca Sedlatschek 0:3

60 Daniel Papp 0:2

33 Jakub Slezak 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.