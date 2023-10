Forchtenstein bekommt von SV 7023 Z-S-P fünf Stück eingeschenkt

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:30

SV 7023 Z-S-P ließ Forchtenstein keine Chance: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. SV 7023 Z-S-P ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Forchtenstein einen klaren Erfolg. Die Partie ging an Spieltag 13 über die Bühne.

Klare Geschichte

Ciprian-Florin Brata war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (31.), indem er via Elfmeter auf 1:0 stellte. SV 7023 Z-S-P nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Tomas Majtan versenkte die Kugel herrlich zum 2:0 für die Heimmannschaft (48.). Brata überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SV 7023 Z-S-P (68.) infolge einer herrlichen Kombination. Doppelpack für SV 7023 Z-S-P: Nach seinem ersten Tor (78.) markierte Stefan Gludovatz wenig später seinen zweiten Treffer (84.). Am Ende kam SV 7023 Z-S-P gegen Forchtenstein zu einem verdienten Sieg.

SV 7023 Z-S-P machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV 7023 Z-S-P, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Forchtenstein hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Forchtenstein verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt war bei Forchtenstein der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für SV 7023 Z-S-P ist Pilgersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Forchtenstein misst sich am selben Tag mit ASK Neutal (18:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Forchtenstein, 5:0 (1:0)

84 Stefan Gludovatz 5:0

78 Stefan Gludovatz 4:0

68 Ciprian-Florin Brata 3:0

48 Tomas Majtan 2:0

31 Ciprian-Florin Brata 1:0

