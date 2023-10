Last-Minute-Remis: Steinberg mit dem Comeback bei Lockenhaus-Rattersdorf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:41

Im Spiel von SC Lockenhaus-Rattersdorf gegen SV Steinberg am Samstag im Zuge der 13. Runde in der II. Liga Mitte gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Packende Schlussminuten sorgen für Gäste-Comeback

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Simon Duschanek sein Team in der elften Minute, indem er durch einen abfälschten Schuss vom 16er auf 1:0 stellte. Benjamin Kun schoss für Steinberg in der 28. Minute nach einem Konter das erste Tor, respektive den Ausgleich. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Roland Szabo schnürte einen Doppelpack (48./76.), sodass Lockenhaus/Rattersdorf fortan mit 3:1 führte. Dem 2:1 ging ein feiner Tempoantritt inklusive gelungenen Abschlusses zuvor, beimd dritten Streich bekam er das Zuspiel perfekt von linker Angriffsseite serviert. In der Nachspielzeit (91.) gelang Gergely Horvath der Anschlusstreffer für SV Steinberg, indem er nach einem Steilpass rechts unten einnetzt. Für den Gast reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Ramon Halmai den Ball in der Nachspielzeit bei einem Freistoß zum 3:3 über die Linie schob (94.) Schließlich gingen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I und Steinberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Schlusspfiff in Lockenhaus. Schiedsrichter Karadag Enes beendet das Match. Im großen und ganzen hätten sich die Hausherren den Sieg mehr als nur Verdient! Die Gäste aus Steinberg konnten Dank ihrer späten Treffer (90 Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Steinberg momentan auf dem Konto. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Lockenhaus/Rattersdorf zu Buche stehen.

Die Heimmannschaft tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Lackenbach an. Einen Tag später empfängt SV Steinberg Draßmarkt.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – SV Steinberg, 3:3 (1:1)

94 Ramon Halmai 3:3

91 Gergely Horvath 3:2

76 Roland Szabo 3:1

48 Roland Szabo 2:1

28 Benjamin Kun 1:1

11 Simon Duschanek 1:0

