Rassiges Remis zwischen Bad Sauerbrunn II und Neudörfl

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:39

Im Spiel der Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn gegen Neudörfl gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten in der Partie, die in Runde 13 über die Bühne ging, die Punkte beim Stand von 3:3. Neudörfl erwies sich gegen Bad Sauerbrunn II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Spätes Comeback der Gäste

Vor 200 Zuschauern war Christian Thonhofer mit der Führung zur Stelle (41.), indem er die Kugel nach einem Eckball unter die Querlatte drückte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ricardo Bartha per Strafstoß den Ausgleich (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bartha machte in der 68. Minute das 2:1 von B. Sauerbrunn II perfekt. In der 69. Minute überwand die Heimmannschaft die Abwehr von Neudörfl und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Steinhöfer sorgte für den Doppelschlag und traf Volley zum 3:1. In der 89. Minute erzielte Christoph Grasmuck das 2:3 für Neudörfl. SC Bad Sauerbrunn II schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Neudörfl gelang in der Nachspielzeit (92.) der Ausgleichstreffer. Glöckel vollendete am zweiten Pfosten zum Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Bad Sauerbrunn II und Neudörfl pari.

B. Sauerbrunn II bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SC Bad Sauerbrunn II derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Bad Sauerbrunn II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Neudörfl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun elf Punkten steht Neudörfl auf Platz 13. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Neudörfl momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Neudörfl der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Während B. Sauerbrunn II am kommenden Freitag SV Oberloisdorf empfängt, bekommt es Neudörfl am selben Tag mit SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zu tun.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Neudörfl, 3:3 (1:1)

92 Samuel Gloeckel 3:3

89 Christoph Grasmuck 3:2

69 Andreas Steinhoefer 3:1

68 Ricardo Bartha 2:1

45 Ricardo Bartha 1:1

41 Christian Thonhofer 0:1

