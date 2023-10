MSV 2020 nicht zu stoppen: Nächster Dreier gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 00:25

Mattersburger Sportverein 2020 kam gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die Überraschung blieb aus: Gegen MSV 2020 kassierte Kaisersdorf/Markt St. Martin eine deutliche Niederlage, als man sich am Samstag im Zuge der 13. Runde in der II. Liga Mitte die Ehre gab.

Souverän von vorne weg

Lukas Grimmer war es, der in der 35. Minute das 1:0 für Mattersburger Sportverein 2020 besorgte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Philip Knotzer die Führung des Heimteams aus und sorgte zum mental idealen Zeitpunkt für die Vorentscheidung. Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Halbzeitpause. Mirza Sejmenovic brachte MSV 2020 in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte Mattersburger Sportverein 2020 am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

Wer soll MSV 2020 noch stoppen? Mattersburger Sportverein 2020 verbuchte gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Mitte weiter an. In der Defensive von MSV 2020 griffen die Räder ineinander, sodass Mattersburger Sportverein 2020 im bisherigen Saisonverlauf erst sechsmal einen Gegentreffer einsteckte. MSV 2020 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Mattersburger Sportverein 2020 scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Nach der klaren Pleite gegen MSV 2020 steht SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive von Kaisersdorf/Markt St. Martin strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Gäste bis jetzt erst 14 Treffer erzielten. Kaisersdorf/Markt St. Martin taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mattersburger Sportverein 2020 tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an. Bereits einen Tag vorher reist SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zu Neudörfl.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 3:0 (2:0)

76 Mirza Sejmenovic 3:0

44 Philip Knotzer 2:0

35 Lukas Grimmer 1:0

