Negativserie bei Oberpetersdorf: Heimniederlage gegen Forchtenstein

Details Samstag, 30. März 2024 21:02

Durch ein 2:1 holte sich SV Wograndl Forchtenstein drei Punkte bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Oberpetersdorf/Schwarzenb, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem SV Forchtenstein gegen Oberpetersdorf/Schw. mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Gast mit dem späten Siegtreffer

Julian Salamon stellte die Weichen für Forchtenstein auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Eine feine Hereingabe versenkte er per Kopfball zum 0:1. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt, obwohl das Heim-Team einige Ausgleichschancen ungenutzt ließ. Romulo Silva Santos beförderte das Leder per abgefälschten Abschluss zum 1:1 von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in die Maschen (62.). Ein später Treffer von Gernot Leitner, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für SV Wograndl Forchtenstein. Nach einem Eckball traf er per Kopf. Am Schluss siegte SV Forchtenstein gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb.

Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein.

Forchtenstein sprang mit diesem Erfolg auf den zwölften Platz. SV Wograndl Forchtenstein bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten.

Nächster Prüfstein für Oberpetersdorf/Schwarzenb. ist Pilgersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). SV Forchtenstein misst sich am selben Tag mit SV Steinberg (18:00 Uhr).

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SV Wograndl Forchtenstein, 1:2 (0:1)

86 Gernot Leitner 1:2

62 Romulo Silva Santos 1:1

14 Julian Salamon 0:1

