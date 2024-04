Unterhaltsam: SV Rohrbach und Lackenbach teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:22

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SV Rohrbach und Lackenbach 2:2 an diesem Freitagabend. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Packende Partie findet keinen Sieger

Es war die siebte Spielminute, als Rohrbach vor 232 Zuschauern das 1:0 erzielte. Nach einem Ball hinter die Kette schob Jordan Akande ein, da die Hintermannschaft durch das Zuspiel aus dem Spiel genommen wurde. Filip Filipovic nutzte die Chance für Lackenbach und beförderte in der 26. Minute das Leder nach einer feinen "Tanzeinlage" zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Sebastian Bauer witterte seine Chance und bugsierte einen Kopfball zum 2:1 für Lackenbach in die Maschen (59.). In der 74. Minute hatte SV Rohrbach den Ausgleich parat - Dominik Stöger besorgte per Kopf das 2:2. Beim Abpfiff durch den Referee stand es zwischen den Gastgebern und Lackenbach pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Acht Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Rohrbach momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SV Rohrbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Lackenbach verbuchte insgesamt drei Siege, sieben Remis und elf Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Lackenbach ungeschlagen ist.

Rohrbach tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:30 Uhr, bei Neudörfl an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt Lackenbach SV Wograndl Forchtenstein.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Lackenbach, 2:2 (1:1)

74 Dominik Julian Stoeger 2:2

59 Sebastian Bauer 1:2

26 Filip Filipovic 1:1

7 Jordan Akande 1:0

Details

