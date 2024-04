Draßmarkt besiegt ASK Neutal nach furioser Schlussphase

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 21:51

Bei Draßmarkt gab es für ASK Neutal nichts Zählbares zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Auf dem Papier ging Draßmarkt als Favorit ins Spiel gegen Neutal – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: ASK Neutal hatte einen klaren 7:4-Sieg gefeiert.

Alex Damasdi brachte Neutal in der 37. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Draßmarkt ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 1:1 von ASK Neutal stellte Martin Mitrik sicher (85.). Fabian Leidl brachte Draßmarkt nach 89 Minuten die 2:1-Führung. In der Nachspielzeit besserte Damasdi seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Heimmannschaft erzielte. Am Ende verbuchte Draßmarkt gegen Neutal die maximale Punkteausbeute.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Die Trendkurve von Draßmarkt geht insgesamt nach oben. Zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Draßmarkt konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nachdem Neutal die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt ASK Neutal aktuell den vierten Rang. Trotz der Schlappe behält Neutal den achten Tabellenplatz bei. Acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat ASK Neutal derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft Draßmarkt auf Oberpullendorf, Neutal spielt am selben Tag gegen Mattersburger Sportverein 2020.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – ASK Neutal, 3:1 (1:0)

91 Alex Damasdi 3:1

89 Fabian Leidl 2:1

85 Martin Mitrik 1:1

37 Alex Damasdi 1:0

