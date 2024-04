SV Forchtenstein gewinnt klar bei Schlusslicht Lackenbach

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:56

Lackenbach steckte gegen SV Wograndl Forchtenstein eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Souveräner Auswärtssieg des Gastes

318 Zuschauer sahen, wie Dejan Lukic in der 37. Minute das 1:0 für SV Forchtenstein markierte. Nach einem Fehler spielten es die Gäste eiskalt aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute David Marin die Führung des Gasts aus, indem er einen Abpraller verwertete. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von Forchtenstein sorgte Dino Guc, der in Minute 62 zur Stelle war. Der vierte Streich von SV Wograndl Forchtenstein war Mika Hahn vorbehalten (76.), der nach einem feinen Ball hinter die Kette die Entscheidung herbeiführte. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Forchtenstein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lackenbach.

Lackenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem die Heimmannschaft die Hinserie auf Platz 16 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Lackenbach aktuell den dritten Rang.

Auf zwölftem Rang hielt sich Forchtenstein in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Sechs Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat SV Forchtenstein derzeit auf dem Konto. Forchtenstein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Lackenbach tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Pilgersdorf an. Einen Tag später empfängt SV Wograndl Forchtenstein SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Lackenbach – SV Wograndl Forchtenstein, 0:4 (0:2)

76 Mika Hahn 0:4

62 Dino Guc 0:3

42 David Marin 0:2

37 Dejan Lukic 0:1

