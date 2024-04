Bad Sauerbrunn II schreibt bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach voll an

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:16

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach blieb gegen die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für Oberpetersdorf/Schwarzenb. geendet.

Klare Sache für den Gast

Für den Führungstreffer von Bad Sauerbrunn II zeichnete Elmir Hrustanbegovic verantwortlich (23.), der nach einem langen Ball das 0:1 markierte. Schon zuvor traf der Gast aus seiner Abseitsposition heraus. Noch vor der Halbzeit legten die Gäste ihren zweiten Treffer nach (45.) - Mario Cerny traf nach Querpass zum 0:2. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Julian Schrot schien die Partie bereits in der 50. Minute mit B. Sauerbrunn II einen sicheren Sieger zu haben. Er traf nach einem Abpraller von der Latte. Bad Sauerbrunn II baute den Vorsprung in der 78. Minute aus - Raphael Pohl schob nach einem Konter souverän ein. Ein starker Auftritt ermöglichte B. Sauerbrunn II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Oberpetersdorf/Schw.

Der Gastgeber verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird Oberpetersdorf/Schwarzenb. nach unten durchgereicht.

Bad Sauerbrunn II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist B. Sauerbrunn II wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Freitag tritt Oberpetersdorf/Schw. bei SV Oberloisdorf an, während SC Bad Sauerbrunn II einen Tag später SV Steinberg empfängt.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SC Bad Sauerbrunn II, 0:4 (0:2)

78 Raphael Pohl 0:4

50 Julian Schrot 0:3

45 Mario Cerny 0:2

23 Elmir Hrustanbegovic 0:1

