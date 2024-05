Punkteteilung zwischen Neudörfl und Pilgersdorf am Freitagabend

Spielberichte

Im Rahmen der 26. Runde der II. Liga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Neudörfl und Pilgersdorf. Beide Teams, die mit dem Ziel antraten, weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln, lieferten sich ein intensives Duell, das mit einem 1:1 Unentschieden endete. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten sich die Mannschaften nicht entscheidend absetzen, was das Spiel bis zum Schlusspfiff spannend hielt.

Früher Vorteil für die Gäste

Das Spiel begann schwungvoll für die Gäste aus Pilgersdorf, die bereits in der 11. Minute durch György Vass in Führung gingen. Vass, der eine maßgeschneiderte Flanke von Puhr per Kopf verwertete, brachte sein Team früh im Spiel auf die Gewinnerstraße. Neudörfl wirkte in den Anfangsminuten etwas passiv und ließ Pilgersdorf zu viel Raum zur Entfaltung. Doch der frühe Rückstand schien die Hausherren zu wecken, denn sie fanden nach und nach besser ins Spiel.

Neudörfl schlägt zurück

Der Druck von Neudörfl intensivierte sich, und in der 22. Minute war es Samuel Glöckel, der den Ausgleich erzielte. Nach einer hervorragenden Kombination im Angriffsspiel der Hausherren behauptete sich Glöckel stark im Strafraum, spielte einen Doppelpass mit Borazancioglu und schloss gekonnt ins lange Eck ab. Das Tor gab Neudörfl weiteren Auftrieb, und sie drängten auf die Führung. Kurz vor der Halbzeit hatte Emil Haladej noch die Möglichkeit, das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen, doch sein Freistoß wurde von Rozsa, dem Torwart der Gäste, pariert.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das ausgeglichene Spiel fort. Pilgersdorf kam zu Beginn besser aus der Kabine und erarbeitete sich einige Chancen. In der 53. Minute hatte Vass die große Möglichkeit, sein Team erneut in Führung zu bringen, doch sein Abschluss im Eins-gegen-Eins war zu schwach, um Banozic im Tor von Neudörfl zu überwinden. Neudörfl antwortete mit eigenen Angriffen, und in der 89. Minute häuften sich die Chancen für die Heimmannschaft. Doch trotz mehrerer guter Gelegenheiten und einem intensiven Schlussspurt blieb es beim 1:1, was beiden Teams jeweils einen Punkt einbrachte.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Pilgersdorf - 1:1 (1:1)

22 Samuel Glöckel 1:1

11 György Vass 0:1

