Spektakuläres Comeback: SC Bad Sauerbrunn II erkämpft ein 2:2 gegen Pilgersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:37

Im Rahmen der 27. Runde in der II. Liga Mitte (BGLD) lieferten sich SC Bad Sauerbrunn II und Pilgersdorf ein packendes Duell, das mit einem dramatischen 2:2 endete. Die Gastgeber, die zur Halbzeit noch mit zwei Toren im Rückstand waren, zeigten eine beeindruckende zweite Halbzeit und glichen in der Nachspielzeit aus.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der sechsten Spielminute ging Pilgersdorf durch einen Treffer von Michael Kirnbauer in Führung. Dieser frühe Rückschlag setzte Bad Sauerbrunn II unter Druck, die sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Pilgersdorf nutzte die Unsicherheiten der Heimmannschaft und baute ihre Dominanz weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, erhöhte György Vass auf 0:2 für die Gäste. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging Pilgersdorf in die Halbzeit, während Bad Sauerbrunn II nach Lösungen suchen musste, um das Spiel noch zu drehen.

Doppelschlag von Raphael Pohl rettet Bad Sauerbrunn II

Die zweite Halbzeit zeigte ein vollkommen anderes Bild der Heimmannschaft. SC Bad Sauerbrunn II kam mit erneuerter Energie aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 90. Minute belohnt, als Raphael Pohl den Ball im Netz der Gäste versenkte und den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung und sie warfen alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. In der letzten Minute der Nachspielzeit, wieder war es Raphael Pohl, der zum Helden für Bad Sauerbrunn II wurde, indem er mit seinem zweiten Tor des Abends den 2:2 Endstand markierte.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : Pilgersdorf - 2:2 (0:2)

93 Raphael Pohl 2:2

91 Raphael Pohl 1:2

44 György Vass 0:2

6 Michael Kirnbauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.