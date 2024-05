Spannendes Bezirksderby endet mit einem knappen Sieg für den ASKÖ Neutal gegen Lackenbach

Spielberichte

In einem nervenaufreibenden Match in der II. Liga Mitte setzte sich der ASK Neutal am Freitagabend mit einem knappen 3:2 gegen Lackenbach durch. Der Heimsieg war geprägt von einem starken Beginn der Neutaler und einer aufregenden Aufholjagd der Gäste in der zweiten Halbzeit. Das Derby hielt, was es versprach, und bot den Zuschauern bis zur letzten Minute Spannung.

Frühe Dominanz und klare Führung zur Halbzeit

Schon in der Anfangsphase zeigte ASK Neutal, dass sie die bittere Pille der letzten Unentschieden abschütteln wollten. Bereits in der 3. Minute gab es die erste Großchance für Neutal, als Kusalik knapp über das Tor schoss. Der Druck blieb hoch, und in der 20. Minute erzielte der ASK Neutal das 1:0 durch einen Kopfball von Trummer nach einer perfekten Flanke – ein verdienter Lohn für das anfängliche Engagement der Heimmannschaft. Die Gastgeber bauten ihre Führung weiter aus, als Kusalik in der 33. Minute einen Freistoß direkt verwandelte und somit das 2:0 markierte. Kurz vor der Pause, in der 40. Minute, nutzte Kondrilik einen Fehler der Gästeabwehr zum 3:0.

Lackenbachs Comeback und ein nervenaufreibendes Finale

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Lackenbach entschlossen zurück ins Spiel. Der eingewechselte Csire machte sich gleich bemerkbar und traf in der 58. Minute mit einem präzisen Freistoß zum 1:3, was den Glauben an eine mögliche Wende stärkte. Die Gäste erhöhten den Druck und wurden in der 82. Minute erneut belohnt, als Filipovic spektakulär zum 2:3 traf. Die letzten Minuten des Spiels waren von Hochspannung geprägt, als Lackenbach alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger kritischer Momente und strittiger Entscheidungen des Schiedsrichters konnte Neutal jedoch die Führung über die Zeit retten.

Der ASK Neutal feierte einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg, der auf einer überzeugenden ersten Halbzeit und einer standhaften Verteidigung in den hektischen Schlussminuten basierte. Lackenbach hingegen muss sich trotz einer beeindruckenden zweiten Halbzeit mit der knappen Niederlage abfinden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Mileder erstellt.

