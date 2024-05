SV Oberloisdorf holt "Big Points" im Abstiegskampf bei Pilgersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:10

In einem rasanten Match der 28. Runde der II. Liga Mitte musste sich Pilgersdorf mit einem Endstand von 1:3 gegen SV Oberloisdorf geschlagen geben. Die Gastmannschaft zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit effizient vor dem Tor und legte den Grundstein für ihren späteren Sieg. Pilgersdorf hingegen kämpfte sich in der zweiten Hälfte zurück ins Spiel, konnte jedoch die frühen Rückschläge nicht mehr ausgleichen. Die Gäste holen wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ein rasanter Start für SV Oberloisdorf

Der Anpfiff ertönte und das Spiel begann mit hohem Tempo. SV Oberloisdorf zeigte sich von Beginn an sehr entschlossen und nahm schnell das Heft in die Hand. Dieser Druck zahlte sich bereits in der 30. Minute aus, als Alexander Wolfgeher das erste Tor des Spiels erzielte. Nur eine Minute später verdoppelte Márk Abért die Führung für die Gäste. Mit geschickten Pässen und einer konsequenten Chancenausnutzung unterstrich Oberloisdorf seine Ambitionen und ließ Pilgersdorf kaum Zeit, sich zu sortieren. 0:2 Halbzeitstand.

Pilgersdorf kämpft, aber Oberloisdorf behält die Oberhand

Nach der Pause kam Pilgersdorf mit neuer Energie aus der Kabine. Sie versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden und erhöhten den Druck auf die Abwehr von Oberloisdorf. Trotz dieser Bemühungen gelang es Erblin Polomi in der 63. Minute, den Vorsprung der Gäste auf 0:3 zu erhöhen. Dieses Tor schien eine Vorentscheidung zu sein, doch Pilgersdorf gab nicht auf. Manuel Gugola erzielte in der 71. Minute den Ehrentreffer für die Heimmannschaft und sorgte zumindest kurzzeitig für Hoffnung unter den lokalen Anhängern.

In den verbleibenden Minuten des Spiels kämpfte Pilgersdorf weiter, konnte aber die gut organisierte Defensive von SV Oberloisdorf nicht mehr überwinden. Das Team aus Oberloisdorf spielte clever und verwaltete den Vorsprung bis zum Schlusspfiff geschickt, was ihnen schließlich den verdienten 3:1 Sieg sicherte.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf : Oberloisdorf - 1:3 (0:2)

71 Manuel Gugola 1:3

63 Erblin Polomi 0:3

31 Márk Abért 0:2

30 Alexander Wolfgeher 0:1

