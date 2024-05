Packendes 4:4 zwischen Oberpetersdorf/Schwarzenbach und Draßmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:08

Ein packendes Fußballspektakel fand am Samstag in Schwarzenbach statt, als die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach auf Draßmarkt in der 28. Runde der II. Liga Mitte traf. In einem Spiel, das reich an Toren und Wendungen war, endete die Begegnung mit einem 4:4-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten eine bemerkenswerte Vorstellung, die die Fans bis zum letzten Pfiff am Rand ihrer Sitze hielt.

Frühe Führung und rasche Antworten - Torreigen in Hälfte eins

Bereits in der 8. Minute gingen die Gäste durch Gabriel Elias Fuchs in Führung, der nach einem Eckball zum 1:0 traf. Zehn Minuten später legte Alex Damasdi das 0:2 nach. Oberpetersdorf/Schwarzenbach antwortete schnell und intensivierte ihre Angriffe. Jakub Slezak sorgte in der 28. Minute für den Anschlusstreffer, bevor Lukas Roschitz nach einem weiteren Eckball in der 39. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, und Alex Damasdi brachte Draßmarkt noch vor der Halbzeitpause mit 3:2 erneut in Führung.

Zweite Halbzeit voller Spannung und Wendungen

Die zweite Hälfte begann mit einer sofortigen Reaktion von Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Romulo Silva Santos zeigte seine Klasse und erzielte in der 51. Minute den erneuten Ausgleich. Das Spiel wogte hin und her, wobei beide Teams Chancen kreierten. In der 77. Minute schien Romulo Santos erneut der Held für die Gastgeber zu sein, als er sein Team mit 4:3 in Führung brachte. Doch das letzte Wort hatte Draßmarkt. In der 90. Minute sorgte Emilio Straß mit einem spektakulären Volley aus einem Eckball heraus für den 4:4-Endstand.

Die Spannung hielt bis zum Schlusspfiff an, als der Schiedsrichter das Spiel beendete und das 4:4-Unentschieden besiegelte.

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : Draßmarkt - 4:4 (2:3)

97 Emilio Straß 4:4

78 Romulo Silva Santos 4:3

51 Romulo Silva Santos 3:3

45 Alex Damasdi 2:3

39 Lukas Roschitz 2:2

28 Jakub Slezak 1:2

18 Alex Damasdi 0:2

8 Gabriel Elias Fuchs 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.