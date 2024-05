Heimsieg für SV Steinberg gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:27

In einer spannenden Begegnung der 28. Runde in der II. Liga Mitte sicherte sich SV Steinberg am Sonntag einen 2:0-Sieg gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf. Die Tore von Laszlo Sütö und einem unglücklichen Eigentor von Matteo Stampf sicherten den Heimsieg für die Steinberger.

Frühe Führung für Steinberg

Das Spiel begann und SV Steinberg zeigte sofort seine offensiven Absichten. In der achten Minute erzielte Laszlo Sütö das erste Tor für Steinberg und brachte das heimische Publikum zum Jubeln.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hielt die Spannung an, wobei Steinberg die Kontrolle über das Spiel behielt. Ein bemerkenswerter Moment war ein Schuss von Roman Gitschy, dem Kapitän der Steinberger, der in der 39. Minute nur die Stange traf. Dieser Moment unterstrich die Überlegenheit von Steinberg in der ersten Hälfte, die mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Zweites Tor besiegelt Heimerfolg

Nach der Halbzeitpause startete die zweite Halbzeit, in der Steinberg weiterhin den Ton angab. In der 72. Minute erhöhte Steinberg dann auf 2:0 durch ein Eigentor von Matteo Stampf vom SC Lockenhaus-Rattersdorf. Das zweite Tor, das durch einen Kopfball eingeleitet wurde, setzte Lockenhaus-Rattersdorf unter Handlungsdruck.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von strategischen Spielzügen, wobei Steinberg seinen Vorsprung verteidigte. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 für SV Steinberg.

II. Liga Mitte: Steinberg : Lockenhaus/Rattersdorf I - 2:0 (1:0)

72 Eigentor durch Matteo Stampf 2:0

8 Laszlo Sütö 1:0

Details

