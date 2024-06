Spannendes Unentschieden zwischen Bad Sauerbrunn II und SV 7023 Z-S-P

Spielberichte

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:39

In der 30. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) trennte sich SC Bad Sauerbrunn II von SV 7023 Z-S-P mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel in letzter Minute mit einem Remis. Beide Teams zeigten einen leidenschaftlichen Einsatz, und die Partie blieb bis zum Schluss spannend. Damit verabschiedet man sich in die Sommerpause.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Torerfolge

Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. In der 7. Minute hatte SC Bad Sauerbrunn II bereits zwei gute Torchancen, doch es fehlte an Präzision im Abschluss. Die Gäste aus Z-S-P ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 13. Minute selbst zu einer vielversprechenden Möglichkeit. Der Torhüter von Sauerbrunn verschätzte sich, doch Martl verpasste die Gelegenheit, und Glitz konnte die Chance nicht verwerten.

Beide Mannschaften kamen in der ersten Halbzeit noch zu weiteren Chancen. In der 39. Minute hatten die Gäste eine Doppelchance, doch der Nachschuss landete nicht im Netz. Kurz vor der Halbzeit in der 42. Minute hatten die Gastgeber eine gute Möglichkeit, aber der Schuss ging direkt in die Hände des Gästetorhüters. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Spannung bis zur letzten Minute - späte Gästeführung wird in der Nachspielzeit egalisiert

Die Partie wurde zunehmend hitziger, und in der 66. Minute verzeichneten die Gäste zwei sehr gefährliche Torchancen, die nur knapp am Tor vorbeigingen.

In der 79. Minute gelang Bad Sauerbrunn II durch Raphael Pohl das 1:0. Der Treffer war jedoch aus Sicht der Gäste umstritten, da sie ein klares Abseits gesehen hatten. Fabio Trimmel (SV 7023 Z-S-P) sah in diesem Zuge die Rote Karte.

In den letzten Minuten des Spiels setzten die Gäste alles daran, den Ausgleich zu erzielen. In der 81. Minute wurde ein Angriff wegen Abseits zurückgepfiffen. Schließlich, in der 90. Minute, gelang SV 7023 Z-S-P der Ausgleich: Nach einer Traumflanke von Adam köpfte Michal Maco den Ball zum 1:1 ins Netz.

Die letzten Minuten der Nachspielzeit brachten noch eine letzte sehr gute Chance für die Gäste nach einem Eckball, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Somit endete das spannende Duell mit einem 1:1-Unentschieden, und beide Teams konnten sich mit einem Punkt begnügen.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : SV 7023 Z-S-P - 1:1 (0:0)

91 Michal Maco 1:1

79 Raphael Pohl 1:0

