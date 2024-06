1:7! Oberloisdorf kommt gegen Bad Sauberbrunn II unter die Räder

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:21

Am Samstag lieferte der SC Bad Sauerbrunn II gegen den SV Oberloisdorf ab und sicherte sich einen deutlichen 7:1-Sieg. Schon früh in der Partie übernahm Bad Sauerbrunn II die Kontrolle und ließ keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit. Besonders Elmir Hrustanbegovic erwies sich als Schlüsselspieler, der maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Die Partie ging in Runde 29 der II. Liga Mitte über die Bühne.

Frühe Führung und dominanter Auftritt

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SC Bad Sauerbrunn II. Bereits in der dritten Minute gelang Elmir Hrustanbegovic das erste Tor der Partie und setzte damit ein klares Zeichen. Der SV Oberloisdorf war von diesem frühen Rückstand sichtlich überrascht und fand nur schwer ins Spiel.

In der 23. Minute baute Raphael Pohl die Führung für Bad Sauerbrunn II weiter aus. Mit einem gezielten Schuss ins Tor erhöhte er auf 2:0. Trotz einiger Bemühungen seitens SV Oberloisdorf, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb Bad Sauerbrunn II in der Defensive standhaft und ging mit einem komfortablen 2:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidung zugunsten der Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machte Bad Sauerbrunn II dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 64. Minute war es erneut Elmir Hrustanbegovic, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 erhöhte und damit jegliche Hoffnungen des SV Oberloisdorf auf eine Aufholjagd zunichte machte.

SV Oberloisdorf gelang es in der 73. Minute, durch ein Tor von Erblin Polomi auf 1:3 zu verkürzen. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur sieben Minuten später traf Raphael Pohl erneut für Bad Sauerbrunn II und stellte den alten Abstand wieder her. Es folgte ein regelrechter Torregen in den letzten zehn Minuten des Spiels.

Elmir Hrustanbegovic machte in der 83. Minute mit seinem dritten Tor das 5:1 perfekt. Kurz darauf traf Jonas Gallei in der 85. Minute zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Oliver Ilkoski in der 87. Minute, als er zum 7:1-Endstand einschoss.

II. Liga Mitte: Oberloisdorf : B. Sauerbrunn II - 1:7 (0:2)

87 Oliver Ilkoski 1:7

85 Jonas Gallei 1:6

83 Elmir Hrustanbegovic 1:5

80 Raphael Pohl 1:4

73 Erblin Polomi 1:3

64 Elmir Hrustanbegovic 0:3

23 Raphael Pohl 0:2

3 Elmir Hrustanbegovic 0:1

