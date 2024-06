Oberpetersdorf/Schwarzenbach dreht den Spieß um und siegt gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:20

Ein wahrer Fußball-Thriller zwischen der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin fand in Schwarzenbach statt. Die Gäste gingen früh in Führung und dominierten die erste Halbzeit, aber die Gastgeber kämpften sich in der zweiten Hälfte zurück und sicherten sich einen verdienten 4:3-Sieg. Dieses Ergebnis bedeutete für die Gäste den Abstieg, während Oberpetersdorf/Schwarzenbach den dritten Tabellenplatz feierte.

Dominante erste Halbzeit der Gäste

Das Spiel begann furios mit einer frühen Führung für Kaisersdorf/Markt St. Martin. Bereits in der zweiten Minute konnte Manuel Wiedenhofer nach einer Flanke per Kopfball das 0:1 erzielen. Die Gäste legten nach und erhöhten in der 20. Minute durch Artúr Vajda auf 0:2, nachdem er nach viel Ballglück nur noch einschieben musste. Oberpetersdorf/Schwarzenbach bemühte sich um eine Antwort, doch es dauerte bis zur 26. Minute, als Andreas Huber mit einem spektakulären Fallrückzieher den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte.

Doch Kaisersdorf/Markt St. Martin ließ sich nicht beeindrucken und stellte in der 39. Minute durch Sebastian Sommer den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Sommer erhielt einen Pass in die Tiefe und verwandelte sicher zum 1:3. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es jedoch Lukas Roschitz, einen Elfmeter nach einem Handspiel zum 2:3 zu verwandeln und den Gastgebern wieder Hoffnung zu geben.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Nach einer kurzen wetterbedingten Unterbrechung begann die zweite Halbzeit. Die Bedingungen waren schwierig, aber Oberpetersdorf/Schwarzenbach zeigte sich entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 58. Minute gelang Romulo Silva Santos der Ausgleich zum 3:3, nachdem Lukas Roschitz einen Querpass in den Strafraum gespielt hatte. Der Jubel war groß, doch die Gastgeber wollten mehr.

Nur wenige Minuten später, in der 62. Minute, gelang Lukas Roschitz mit einem präzisen Freistoß das 4:3 für Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Die Gastgeber hatten nun die Kontrolle über das Spiel und ließen Kaisersdorf/Markt St. Martin kaum noch Chancen. Die Gäste hatten in der 83. Minute noch einmal eine gefährliche Gelegenheit, trafen jedoch nur die Latte. Somit blieb es beim 4:3 für Oberpetersdorf/Schwarzenbach.

Nach einer aufregenden Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Gastgeber konnten ihren Sieg feiern. Für Kaisersdorf/Markt St. Martin bedeutete diese Niederlage jedoch den Abstieg, da auch ein Sieg nicht gereicht hätte, weil Lackenbach parallel gewonnen hatte.

Das Spiel endete mit 4:3 für Oberpetersdorf/Schwarzenbach, die damit den dritten Platz in der Tabelle sicherten und auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken können.

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 4:3 (2:3)

63 Lukas Roschitz 4:3

59 Romulo Silva Santos 3:3

46 Lukas Roschitz 2:3

40 Sebastian Sommer 1:3

27 Andreas Huber 1:2

20 Artúr Vajda 0:2

3 Manuel Wiedenhofer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.