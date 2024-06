Neudörfl gewinnt Torfestival gegen Absteiger SV Oberloisdorf

Spielberichte

In einem packenden Spiel der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich Neudörfl mit einem beeindruckenden 5:3 gegen den SV Oberloisdorf durch. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente und hielt die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem. Neudörfl zeigte sich besonders effizient vor dem Tor und ließ den Gästen nur wenig Chancen, um ins Spiel zurückzufinden. Trotz eines starken Aufbäumens von SV Oberloisdorf reichte es am Ende nicht, um das Ergebnis zu drehen.

Hausherren behalten die Oberhand

Neudörfl erhielt schon in Minute sieben einen Elfmeter. Samuel Glöckel übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung für Neudörfl in der 10. Minute. Kurz danach hatte Neudörfl eine 100%ige Torchance, die jedoch ungenutzt blieb.

SV Oberloisdorf antwortete schnell und konterte in der 22. Minute. Márk Abért erzielte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. Doch Neudörfl ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und ging in der 28. Minute erneut in Führung. Emil Haladej traf mit einem präzisen Schuss in die obere rechte Ecke zum 2:1.

In der 35. Minute erhöhte Michael Gotsiridse auf 3:1 für Neudörfl, was auch der Halbzeitstand war. Die Heimmannschaft setzte auch nach der Pause ihre Dominanz fort. Samuel Glöckel schnürte seinen Doppelpack in der 49. Minute und brachte Neudörfl mit 4:1 in Führung.

In der 60. Minute war es Julian Kleibensturz, der das fünfte Tor für Neudörfl erzielte und die Partie scheinbar vorzeitig entschied. Doch SV Oberloisdorf gab sich nicht auf und kämpfte weiter. Márk Abért zeigte erneut seine Klasse und verkürzte in der 69. Minute auf 5:2. Abért war es auch, der in der 81. Minute seinen Hattrick perfekt machte und auf 5:3 stellte.

Trotz der späten Tore von SV Oberloisdorf blieb Neudörfl konzentriert und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:3-Sieg für Neudörfl.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Oberloisdorf - 5:3 (3:1)

81 Márk Abért 5:3

69 Márk Abért 5:2

60 Julian Kleibensturz 5:1

49 Samuel Glöckel 4:1

35 Michael Gotsiridse 3:1

28 Emil Haladej 2:1

23 Márk Abért 1:1

10 Samuel Glöckel 1:0

