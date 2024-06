Packender Schlagabtausch zwischen SV Forchtenstein und Oberpullendorf endet remis

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:25

Im Samstagsspiel zwischen dem SV Forchtenstein und Oberpullendorf trennten sich die beiden Teams nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und zeigte, dass beide Mannschaften bis zur letzten Minute um den Sieg kämpften.

Rasante Anfangsphase mit drei Toren in 20 Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Spielminute konnte Julian Salamon den SV Forchtenstein in Führung bringen. Ein schneller Angriff der Gastgeber wurde von Salamon gekonnt abgeschlossen, und so stand es früh 1:0 für die Hausherren. Der SV Forchtenstein zeigte damit von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.

Doch die Antwort von Oberpullendorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der sechsten Spielminute, glichen die Gäste aus. Daniel Oliver Molnar nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Forchtenstein und markierte den 1:1-Ausgleich. Der Treffer verlieh Oberpullendorf neuen Schwung und setzte die Gastgeber unter Druck.

Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams immer wieder den Weg nach vorne suchten. In der 19. Spielminute gingen die Gäste schließlich in Führung. Andreas Hofer traf zum 1:2 für Oberpullendorf und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Der SV Forchtenstein hatte in der Folge einige Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu finden, und musste den Rückstand zunächst akzeptieren.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv wie die erste, doch es dauerte bis in die Schlussphase, bis wieder entscheidende Aktionen zu sehen waren. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch die Abwehrreihen standen zunächst sicher und ließen keine weiteren Tore zu.

Als die Partie bereits auf die Zielgerade einbog und Oberpullendorf sich schon mit dem Gedanken an einen Auswärtssieg trug, gelang dem SV Forchtenstein doch noch der Ausgleich. In der 86. Spielminute war es Dejan Lukic, der zum 2:2 traf und die Gastgeber jubeln ließ. Sein Treffer war das Resultat eines kraftvollen Schusses, der den Torwart von Oberpullendorf keine Chance ließ.

Die letzten Minuten verliefen hektisch, da beide Teams noch auf den entscheidenden Siegtreffer drängten. Doch es blieb beim 2:2, als der Schiedsrichter nach 90 Minuten die Partie abpfiff. Dieses Unentschieden spiegelte den Spielverlauf gut wider, da beide Mannschaften starke Phasen hatten und sich letztendlich auf Augenhöhe begegneten.

II. Liga Mitte: Forchtenstein : Oberpullendorf - 2:2 (1:2)

86 Dejan Lukic 2:2

19 Andreas Hofer 1:2

6 Daniel Oliver Molnar 1:1

3 Julian Salamon 1:0

