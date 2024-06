Spektakulärer Klassenerhalt: Lackenbach besiegt Draßmarkt mit 5:1

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:24

Im alles entscheidenden letzten Saisonspiel der II. Liga Mitte gelang dem SV Lackenbach ein überzeugender 5:1-Sieg gegen den SV Draßmarkt. Mit dieser eindrucksvollen Leistung sicherte sich Lackenbach nicht nur die drei dringend benötigten Punkte, sondern auch den Klassenerhalt. Die Hausherren dominierten das Spiel von Anfang an und ließen den Gästen aus Draßmarkt kaum eine Chance.

Blitzstart für Lackenbach

Bereits in der ersten Minute hatte Filip Filipovic die Möglichkeit, die Heimischen in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am Draßmarkter Schlussmann. Doch der SV Lackenbach ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute brachte Daniel Wolf eine Ecke flach auf den Sechzehner, und Lazar Cvetkovic schloss volley ins Eck ab. Nur eine Minute später war es erneut Filipovic, der nach einer Vorlage von links eiskalt zum 2:0 für Lackenbach abschloss.

Draßmarkt fand nach diesem Doppelschlag nur schwer ins Spiel und hatte in der 31. Minute ihre erste nennenswerte Chance durch Alex Damasdi, der jedoch aus spitzem Winkel am Tor vorbeizielte. In der 35. Minute war es dann soweit: Damasdi verkürzte aus spitzem Winkel auf 2:1 und brachte Draßmarkt damit wieder ins Spiel.

Lackenbach zieht davon und siegt klar

Nach der Halbzeitpause machte Lackenbach genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 49. Minute stieg Sebastian Bauer nach einer Ecke am höchsten und köpfte den Ball zum 3:1 ins Netz. Kurz darauf, in der 56. Minute, feuerte Yörük einen Freistoß aufs Tor der Gäste, doch der Torhüter konnte den Ball wegfausten.

Die Dominanz der Hausherren setzte sich fort, und in der 60. Minute schickte Markus Mörk Csire mit einem idealen Steilpass über die rechte Seite. Dieser brachte den Ball zur Mitte, wo erneut Filipovic wartete und den Ball sicher verwertete. Nur vier Minuten später erhöhte Cvetkovic per Foulelfmeter auf 5:1 und besiegelte damit endgültig den Sieg für Lackenbach.

Draßmarkt kam zwar in der 78. Minute durch Christian Gschirtz noch einmal gefährlich vors Tor, als dieser den Ball per Freistoß an die Stange setzte, doch die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen. In den letzten Minuten des Spiels kontrollierte Lackenbach das Geschehen und brachte den deutlichen Sieg sicher über die Zeit.

Erleichterung und Freude beim SV Lackenbach

Mit dem Abpfiff des Spiels war der Jubel bei den Spielern und Fans des SV Lackenbach groß. Durch diesen wichtigen Sieg sicherte sich das Team den Verbleib in der II. Liga Mitte. Draßmarkt hingegen musste sich geschlagen geben und verpasste damit die Qualifikation für den BFV-Cup.

Insgesamt war es ein spannendes und torreiches Spiel, das die Zuschauer im Selitzastadion zu Lackenbach bestens unterhielt. Der SV Lackenbach kann nun erleichtert in die Sommerpause gehen und sich auf die kommende Saison vorbereiten.

II. Liga Mitte: Lackenbach : Draßmarkt - 5:1 (2:1)

64 Lazar Cvetkovic 5:1

61 Filip Filipovic 4:1

50 Sebastian Bauer 3:1

35 Alex Damasdi 2:1

9 Filip Filipovic 2:0

8 Lazar Cvetkovic 1:0

