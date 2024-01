FC Illmitz: Ein einstelliger Tabellenplatz wird angestrebt

II. Liga Nord

Details Mittwoch, 10. Jänner 2024 09:00

Der FC Illmitz schlug sich im Aufstiegsjahr bravourös, man belegte einen hervorragenden vierten Platz im Ranking zum Ende der Saison 2022/23. Erfahrungsgemäß ist das zweite Jahr in einer neuen Liga das Schwerste, so auch geschehen beim FC. Man konnte in der Herbstsaison nur drei Siege einfahren und bewegte sich kontinuierlich in Richtung Gefahrenzone.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Wilhelm Haider, wie es zu diesem Nachlassen der Leistung kam, ob die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison schon laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen in dieser Saison, wo man zum selben Zeitpunkt der letzten Saison mit 24 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz war? Warum ist Trainer Markus Tschida weggegangen?

Haider: „Wir haben gewusst, dass diese Saison nicht so einfach wird wie die Aufstiegssaison. Begonnen hat es kurz vor Saisonbeginn mit dem überraschenden Rücktritt aus familiären Gründen von Trainer Tschida, dann kam das Verletzungspech von arrivierten Spielern hinzu und wir sind einfach nicht in den Tritt gekommen.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Haider: „Eine starke Herbstsaison haben Tormann Patrick Kamper und Defensivspieler Filip Kutaj gespielt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Haider: „Lubos Hanzel hat seine Karriere beendet, für ihn kam Patrik Gregora – dieser wurde aufgrund keiner überzeugenden Leistungen nach dem letzten Match der Herbstsaison durch Matus Hitka ersetzt. Außerdem kommen Langzeitverletzte wieder in den Mannschaftskader zurück. Ansonsten vertrauen wir unserem Kader, indem auch junge, talentierte Spieler nachrücken werden.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Haider: „Nach der Herbstsaison ist es zu einer Aussprache mit den Führungsspielern der Kampfmannschaft und Reservespielern gekommen, worin auch der nicht optimale Fitness-Zustand der Spieler zur Sprache kam, mit dem Ergebnis, dass bereits zwei Laufprogramme absolviert wurden. Mit dem offiziellen Mannschaftstraining starten wir am 16. Januar.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Haider: „Auf jeden Fall soll es ein einstelliger Tabellenplatz werden, weg von der Gefahrenzone.“