Kampf trifft zum Remis - Derby endet ohne Sieger

Details Sonntag, 10. April 2022 18:37

Derbytime im Nordburgenland! Das Spiel zwischen Tadten und dem USC Wallern endete 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war ebenfalls in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Die ersten 10 Minuten waren auf beiden Seiten relaiv zerfahren, erst langsam entwickelte sich ein Spielfluss, Tadten hatte danach etwas Oberwasser und kam auch zur Führung. Thomas Regner brachte Wallern in der 14. Minute ins Hintertreffen, er versenkte einen Freistoß sehenswert ins Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert, Tadten hätte durchaus noch nachlegen können, man hatte die besseren Möglichkeiten, es blieb jedoch bei der knappen Führung, die vergebenen Möglichkeiten sollten sich im zweiten Durchgang noch rächen.

Wallern kämpft sich zurück

In den zweiten Halbzeit schlugen die Gäste dann sofort zu. Julian Kampf brachte Wallern zurück ins Spiel, es übernahm danach jedoch Tadten sofort wieder das Kommando, bis zum Ende hatte man zwar die besseren Möglichkeiten, es blieb jedoch beim Unentschieden in einem rassigen Derby. Mit diesem Unentschieden verpasste Tadten die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Tadten den neunten Platz. Nächster Prüfstein für Tadten ist Mönchhof auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:30). Der USC Wallern misst sich zur selben Zeit mit dem FC Andau.

"Wir hatten zwar ein Chancenplus, der Punkt geht für uns aber auch so in Ordnung", so Tadtens Sportlicher Leiter Christian Felzmann.

Der Beste: Thomas Regner (Tadten)

II. Liga Nord: Tadten – USC Wallern, 1:1 (1:0)

51 Julian Kampf 1:1

14 Thomas Regner 1:0