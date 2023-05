Überraschung geglückt: Mönchhof siegt gegen Tabellenführer Halbturn

Details Samstag, 29. April 2023 23:06

Am Samstagnachmittag gelang Mönchhof im Zuge der 20. Runde in der II. Liga Nord ein überraschender 2:1-Sieg gegen Leader Halbturn. Im Hinspiel war Mönchhof mit 0:4 krachend untergegangen.

Abgeklärt zum Heimerfolg

Das 1:0 des Heimteams stellte Ladislav Pecko sicher (25.). Aus der Ruhe ließ sich Halbturn nicht bringen. Marco Philip Hoffmann erzielte wenig später den Ausgleich (27.). Beide Teams verbuchten in der Folge noch Halbchancen, um vor dem Seitenwechsel weitere Treffer nachzulegen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Albert Mutiso Muema war es, der in der 62. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Halbturn unterbrachte und die Hausherren vom Heimerfolg träumen ließ. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Mönchhof die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mönchhof macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwölf. Mönchhof verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und neun Niederlagen.

Halbturn führt das Feld der II. Liga Nord mit 44 Punkten an. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Halbturn deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist man in diesem Ranking auf.

Mönchhof ist am kommenden Montag zu Gast bei Gattendorf. Halbturn erwartet am Samstag Wimpassing.

II. Liga Nord: Mönchhof – Halbturn, 2:1 (1:1)

62 Albert Mutiso Muema 2:1

27 Marco Philip Hoffmann 1:1

25 Ladislav Pecko 1:0

