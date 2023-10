Deutsch Jahrndorf zelebriert souveränen Heimsieg über Breitenbrunn

Details Samstag, 28. Oktober 2023 08:52

Deutsch Jahrndorf setzte sich am Freitag unter dem Deckmantel der 11. Runde in der II. Liga Nord gegen Breitenbrunn mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Deutsch Jahrndorf kassierte Breitenbrunn eine deutliche Niederlage.

Komfortable Führung bereits nach der Anfangsphase

Ein Doppelpack brachte Deutsch Jahrndorf in eine komfortable Position: Patrik Majcher war gleich zweimal zur Stelle (14./19.) und ließ damit früh klare Verhältnisse aufkommen. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gastgeber in die Kabine. Der dritte Streich von Deutsch Jahrndorf war Stanislav Ducar vorbehalten (47.). Majcher legte in der 75. Minute zum 4:0 für Deutsch Jahrndorf nach. In der Schlussphase gelang Breitenbrunn noch der Ehrentreffer (86.) durch ein Eigentor. Schlussendlich verbuchte Deutsch Jahrndorf gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Die drei Zähler katapultierten Deutsch Jahrndorf in der Tabelle vorerst auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Deutsch Jahrndorf ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Deutsch Jahrndorf derzeit auf dem Konto.

Einen Sieg, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Breitenbrunn momentan auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Breitenbrunn auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Breitenbrunn auf Rang 13 wieder.

Am kommenden Sonntag tritt Deutsch Jahrndorf bei Wimpassing an, während Breitenbrunn einen Tag zuvor Gattendorf empfängt.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Breitenbrunn, 4:1 (2:0)

86 Eigentor durch Oemer Faruk Akbiyik 4:1

75 Patrik Majcher 4:0

47 Stanislav Ducar 3:0

19 Patrik Majcher 2:0

14 Patrik Majcher 1:0

