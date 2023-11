Steinbrunn überflügelt FC Illmitz nach starker erster Halbzeit

Details Samstag, 04. November 2023 20:27

Steinbrunn kam gegen FC Illmitz zu einem klaren 3:0-Erfolg an Spieltag Nummer 12 in der II. Liga Nord. Beide Teams finden sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Bereits nach 45 Minuten war die Messe gelesen

Steinbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Viktor Szabolcs Varga traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Das 2:0 ließ die Gäste zum zweiten Mal im Match jubeln (21.). Noch vor der Halbzeit legte Varga seinen zweiten Treffer nach (45.). Letztlich bekam FC Illmitz auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Ca 150 zuseher verfolgten das Match Reporter reporter, Ticker-Reporter

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat FC Illmitz derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte FC Illmitz kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Steinbrunn momentan auf dem Konto. Steinbrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mit diesem Sieg zog Steinbrunn an FC Illmitz vorbei auf Platz acht. FC Illmitz fiel auf die neunte Tabellenposition.

FC Illmitz tritt am Freitag, den 10.11.2023, um 19:30 Uhr, bei Deutsch Jahrndorf an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Steinbrunn Tadten.

II. Liga Nord: FC Illmitz – Steinbrunn, 0:3 (0:3)

45 Viktor Szabolcs Varga 0:3

21 Phillip Maerz 0:2

4 Viktor Szabolcs Varga 0:1

