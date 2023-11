UFC Pama fixiert Herbstmeistertitel mit knappem Sieg bei Kittsee

Details Samstag, 04. November 2023 19:34

Kittsee und UFC Pama boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich in einem kurzweiligen Topspiel zum Schluss mit 2:3. UFC Pama wurde der Favoritenrolle somit gerecht und zelebriert den Herbstmeistertitel.

Tore wie am Fließband

Das erste Tor des Spiels ging an Kittsee. Allerdings gelang dies nur mithilfe von UFC Pama, denn Unglücksrabe Markus Szegner beförderte den Ball ins eigene Netz (16.). Das 1:1 von UFC Pama bejubelte ebenfalls Markus Szegner, der diesmal in die richtige Behausung traf (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Jaroslav Machovec erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte UFC Pama durch einen Selbsttreffer das 2:1 (46.). Tobias Wisak witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Kittsee ein (72.). Peter Gallus versenkte die Kugel zum 3:2 (74.). In den 90 Minuten war UFC Pama im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Kittsee und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Kittsee noch Luft nach oben.

Wer soll UFC Pama noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen Kittsee die nächsten drei Punkte und führen das Feld der II. Liga Nord weiter an. Offensiv sticht UFC Pama in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. UFC Pama bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat UFC Pama acht Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. UFC Pama scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt Kittsee bei FC Winden an, während UFC Pama einen Tag später Gols empfängt.

II. Liga Nord: Kittsee – UFC Pama, 2:3 (1:1)

74 Peter Gallus 2:3

72 Tobias Wisak 2:2

46 Eigentor durch Jaroslav Machovec 1:2

36 Markus Szegner 1:1

16 Eigentor durch Markus Szegner 1:0

